Сборная РФ обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

Российская сборная обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче, передает RT.

Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1.

Первый гол забил от сборной РФ забил Лечи Садулаев на 3-й минуте игры. На 16-й минуте матча отличился игрок Никарагуа Оскар Асеведо.

К концу первого тайма на 45-й (+3) минуте был назначен пенальти в ворота Никарагуа, который оформил Константин Тюкавин. В свою очередь, полузащитник Александр Головин забил третий мяч на 83-й минуте встречи.

Ранее московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:0 в гостевом матче 22-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Благодаря победе "Спартак" набрал 38 очков и занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

