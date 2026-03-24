Мальчика по имени Месси взяли в академию московского "Спартака"

Академия московского "Спартака" приняла в команду мальчика 2014 года рождения по имени Месси Жмырь. Соответствующая информация появилась на сайте Московской фередации футбола.

Жмырь уже сыграл в новом составе один матч, проведя на поле 60 минут.

До этого подросток играл на позиции полузащитника за академию "Краснодара". Всего он провел 7 игр, забил 0 голов, оформил 0 передач и получил 0 желтых и красных карточек.

Как рассказал телеграм-каналу "Mash на спорте" дедушка мальчика, имя внуку выбрала его мама, потому что была поклонницей 38-летнего аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Ранее столичный "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:0 в гостевом матче 22-го тура Мир Российской премьер-лиги. Московский футбольный клуб смог забить гол оренбургским соперникам впервые с марта 2020 года.