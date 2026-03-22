"Спартак" впервые с 2020 года обыграл на выезде "Оренбург" в матче РПЛ

Московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:0 в гостевом матче 22-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Столичный футбольный клуб сумел забить гол оренбургским соперникам впервые с марта 2020 года.

До этого красно-белые не могли обойти футболистов "Оренбурга" на выезде на протяжении четырех игр подряд – трижды уступили и один раз сыграли вничью.

В этот раз голами отметились Ливай Гарсия (17-я минута) и Руслан Литвинов (25)."Спартак" набрал 38 очков и занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с 18 очками остается на 15-й строчке.

В следующий раз 5 апреля "Спартак" примет московский "Локомотив", а днем ранее "Оренбург" сыграет с "Динамо".

Ранее "Локомотив" выбыл из Кубка России по футболу, проиграв "Крыльям Советов" по пенальти в матче первого этапа полуфинала "пути регионов". Встреча проходила в Самаре. Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2.