Московское "Динамо" вышло в финал "пути РПЛ" Кубка России

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Московское "Динамо" проиграло "Спартаку" в ответном матче полуфинала "пути Российской Премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет – Кубка России по футболу, однако все равно вышло в финал. Матч состоялся на "Лукойл-Арене".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Единственным забитым мячом отметился защитник Кристофер Ву.

Однако из-за того, что первая встреча команд завершилась со счетом 5:2 в пользу "Динамо", именно "бело-голубые" проходят в финал "пути РПЛ" по сумме результатов двух матчей. В финале "Динамо" сыграет с "Краснодаром".

В свою очередь, "Спартак" продолжит выступление в "пути регионов". Во втором этапе полуфинала столичная команда сыграет с петербургским "Зенитом".

Суперфинал Кубка России по футболу сезона-2025/26 состоится в "Лужниках" 24 мая. Место проведения утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В суперфинале встретятся победители финалов в верхней ("путь РПЛ") и нижней ("путь регионов") сетках плей-офф.