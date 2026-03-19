00:19

Московское "Динамо" вышло в финал "пути РПЛ" Кубка России

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Московское "Динамо" проиграло "Спартаку" в ответном матче полуфинала "пути Российской Премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет – Кубка России по футболу, однако все равно вышло в финал. Матч состоялся на "Лукойл-Арене".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Единственным забитым мячом отметился защитник Кристофер Ву.

Однако из-за того, что первая встреча команд завершилась со счетом 5:2 в пользу "Динамо", именно "бело-голубые" проходят в финал "пути РПЛ" по сумме результатов двух матчей. В финале "Динамо" сыграет с "Краснодаром".

В свою очередь, "Спартак" продолжит выступление в "пути регионов". Во втором этапе полуфинала столичная команда сыграет с петербургским "Зенитом".

Суперфинал Кубка России по футболу сезона-2025/26 состоится в "Лужниках" 24 мая. Место проведения утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В суперфинале встретятся победители финалов в верхней ("путь РПЛ") и нижней ("путь регионов") сетках плей-офф.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил гол в чемпионате Франции

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

