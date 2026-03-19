Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 марта, 21:03

Спорт

"Локомотив" выбыл из Кубка России по футболу, уступив "Крыльям Советов"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Московский "Локомотив" выбыл из Кубка России по футболу, проиграв "Крыльям Советов" по пенальти в матче первого этапа полуфинала "пути регионов". Встреча проходила в Самаре.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. "Локомотиву" голы принесли Николай Комличенко (38-я минута, с пенальти) и Александр Сильянов (58-я минута). У "Крыльев Советов" мячи забили Иван Олейников на 40-й минуте и Ильзат Ахметов на 45-й минуте. В итоге в серии пенальти самарский клуб обошел московский со счетом 5:4.

В матче второго этапа полуфинала "пути регионов" "Крыльям Советов" предстоит провести матч со столичным ЦСКА в Самаре. Также на этой стадии "Зенит" встретится с московским "Спартаком" в Санкт-Петербурге. Матчи состоятся в период с 7 по 9 апреля.

Суперфинал Кубка России по футболу сезона-2025/26 пройдет в "Лужниках" 24 мая. Место проведения утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В суперфинале встретятся победители финалов в верхней ("путь РПЛ") и нижней ("путь регионов") сетках плей-офф.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика