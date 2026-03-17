ФК "Краснодар" разгромил ЦСКА в матче Кубка России

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

"Краснодар" переиграл московский ЦСКА со счетом 4:0 и вышел в финал "пути РПЛ" Кубка России по футболу. Матч состоялся в Краснодаре.

Голы забили Дуглас Аугусто на 20-й минуте, Жоау Батчи – на 51-й и 67-й минутах, а также Джон Кордоба – на 58-й минуте.

ЦСКА к концу игры лишился двоих игроков. На первой добавленной к первому тайму минуте Матеус Рейс заработал красную карточку. На 63-й минуте Мойзесу пришлось покинуть поле из-за двух полученных желтых карточек.

Ранее стало известно, что суперфинал Кубка России по футболу сезона-2025/26 состоится в "Лужниках" 24 мая. Место проведения утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В суперфинале встретятся победители финалов в верхней ("путь РПЛ") и нижней ("путь регионов") сетках плей-офф.

