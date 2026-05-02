Пожар на складе в подмосковном Краснозаводске локализован на площади 2 тысяч "квадратов"

В Краснозаводске Московской области пожар в складском здании удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России в МАХ.

По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 2000 квадратных метров, однако распространение огня удалось остановить.

О пожаре на площади около 700 квадратных метров стало известно 2 мая. К тушению были привлечены 28 человек и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сильный пожар охватил складское помещение на улице Российской в Краснодаре. Пламя распространилось на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Спустя некоторое время сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе. Для тушения огня были задействованы 60 человек и 17 единиц техники. Региональная прокуратура начала проверку после случившегося.