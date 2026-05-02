02 мая, 18:57Общество
Папа Римский Лев XIV принял отставку главы католиков России
Фото: cathmos.ru
Папа Римский Лев XIV принял отставку главы архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци по состоянию здоровья. Об этом сообщается на сайте архиепархии.
"Лев XIV принял прошение об отставке, поданное архиепископом Павлом Пецци, Митрополитом архиепархии Божией Матери в Москве, в соответствии с каноном 401 параграф 2", – говорится в сообщении.
Его обязанности будет временно исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, который был назначен апостольским администратором.
Ранее король Карл III назначил на пост архиепископа Кентерберийского – главы англиканской церкви – Сару Маллалли. Она стала первой женщиной на этой должности.
Кроме того, Маллалли оказалась самым молодым в истории архиепископом Кентерберийским. Ей 63 года.