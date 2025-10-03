Сара Маллалли стала первой женщиной во главе англиканской церкви

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Король Карл III назначил на пост архиепископа Кентерберийского – главы англиканской церкви – Сару Маллалли. Она стала первой женщиной на этой должности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Даунинг-стрит.

Кроме того, Маллалли оказалась самым молодым в истории архиепископом Кентерберийским. Ей 63 года. В настоящее время она является епископом Лондона, а пост главы церкви займет в январе 2026 года.

Духовный сан Маллалли впервые приняла в 2001 году, в 2004-м она завершила свою карьеру в Минздраве и перешла на постоянное служение в Саттоне. В 2017 году Маллалли стала епископом Лондона.

В 2018 году она была назначена представителем церкви в Палате лордов. В 2005 году Маллалли удостоилась титула дамы за заслуги в области здравоохранения.

