PLOS One: Ветхий Завет Библии могли написать три разных автора

Фото: 123RF/stocknooms

Ветхий Завет, первую часть текста Библии, могли написать три разных автора. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS One.

Ученые провели лингвистическую атрибуцию, то есть анализ структуры предложений, частотности слов и синтаксических конструкций, и выявили минимум три отчетливо различающихся литературных стиля. Анализ искусственного интеллекта (ИИ) показал, что Ветхий Завет создавали коллективно, в разное время.

В частности, авторы имели разные манеры письма, но они частично пересекались. Это лучше всего заметно на фоне противоречий в описаниях, повторении сюжетов и изменения тона повествования.

Теория множественного авторства существует еще с XVIII века, но ранее она основывалась на исторических, культурных и филологических данных. Лишь современные технологии, включая использование ИИ, позволили провести объективный анализ.

Согласно классической версии, первые пять книг Библии написаны пророком Моисеем. Историки уверены, что Ветхий Завет формировался с примерно 1400 года до IV века до нашей эры. За это время тексты не только записывались, но и много раз редактировались, адаптировались под разные условия – от кочевых древних израильтян до возвращения из изгнания.

Ученые уверены, что исследование позволяет применить аналогичный подход к другим древним документам. Например, к Кумранским рукописям, известным как свитки Мертвого моря, чтобы выяснить их происхождение и авторство.

Ранее Израильские ученые смогли вырастить дерево "Шеба", чья смола упоминалась в Библии. Дерево удалось вырастить из семечка возрастом свыше тысячи лет. Его нашли археологи, изучившие пещеру в Иудейской пустыне еще в конце 1980-х годов.

Эксперимент начался свыше 14 лет назад, а дерево, получившее имя "Шеба", уже достигло трехметровой высоты. Историки считают, что его смола могла использоваться для библейского Гилеадского бальзама – целебного средства.

