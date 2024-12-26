В Израиле выращено библейское дерево Шеба

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Израильские ученые смогли вырастить дерево "Шеба", чья смола упоминалась в Библии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей центра естественной медицины имени Луи Л. Борика в Иерусалиме.

Дерево удалось прорастить из уникального семени возрастом более тысячи лет. Такую находку сделали археологи, исследовавшие пещеру в Иудейской пустыне еще в конце 1980-х годов. Сам эксперимент по выращиванию дерева начался 14 лет назад.

Теперь дерево, получившее имя "Шеба", достигло трехметровой высоты. Согласно анализу, оно может быть представителем давно исчезнувшего вида из рода Commiphora.

Точный вид пока не удалось определить, так как дерево еще не зацвело. Историки считают, что его смола могла использоваться для библейского Гилеадского бальзама – целебного средства.

До этого американские ученые смогли датировать возраст одного из самых крупных организмов на Земле – клональной колонии тополя осинообразного, который произрастает в штате Юта. Оказалось, что 47 тысяч клонов дерева растут здесь около 34 тысяч лет. Они размножаются вегетативно, то есть путем распространения общего корня под землей и образования из него отдельных побегов.

