Подводную новогоднюю елку установили в "Москвариуме"

Подводная новогодняя елка появилась в главном аквариуме Центра океанографии и морской биологии "Москвариум", сообщила пресс-служба аквариума.

Ель привлекла внимание и посетителей, и местных обитателей, отметили в сообщении. Вокруг нее плавают акулы, скаты и другие необычные рыбы, проявляющие интерес к дереву и украшениям на нем.

"Важно, что все игрушки на елке выполнены из безопасных материалов", – передает ТАСС.

Между тем главную новогоднюю елку России, которая будет стоять на Соборной площади, доставили в Кремль в полночь 12 декабря. Автопоезд с елью традиционно заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.

Доставил елку сам Дед Мороз. Он передал комендатуре Кремля подорожную грамоту и заявил, что ель была доставлена из Можайского района в целостности и сохранности.