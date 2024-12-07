Елки с промышленным дизайном впервые появились в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новогодние елки, украшенные в промышленной тематике, впервые появились в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Они украшены игрушками, каждая из которых представляет отрасль московской промышленности. До 15 января любой желающий сможет не только полюбоваться тематическими деревьями, но и узнать интересные факты о столичных производствах", – цитирует его департамент инвестиционной и промышленной политики.

Первую такую елку установили на ВДНХ, еще одну можно увидеть в деловом центре "Москва-Сити".

По словам руководителя департамента Анатолия Гарбузова, праздничные деревья украсили в виде микросхем, автомобилей, конфет и других производимых в столице товаров.

"Это не только красиво, но и символично, ведь Москва – исторически крупнейший промышленный и научно-технический центр России", – сказал он.

Ранее специалисты управления делами президента РФ выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля. Дерево нашли вблизи деревни Знаменки Можайского городского округа Московской области. В конкурсе на звание главной новогодней елки страны участвовали 25 претенденток со всего Подмосковья.

Главную елку страны доставят в Московский Кремль в полночь 12 декабря. 90-летнее дерево спилят 9 декабря. Еще два дня уйдет на его упаковку и погрузку на специальный автопоезд, после чего его привезут в столицу.

