Главную новогоднюю елку страны нашли у деревни Знаменки в Подмосковье

Фото: roslesinforg.ru

Специалисты управления делами президента России выбрали главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, передает РИА Новости.

Дерево высотой 30 метров нашли вблизи деревни Знаменки Можайского городского округа Московской области. Возраст елки – 90 лет, обхват ствола – 60 сантиметров, а размах нижних ветвей – 8 метров. Все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки.

По традиции поиски елки страны начались еще летом. В конкурсе на звание главной новогодней елки страны участвовали 25 претенденток со всей Московской области.

Между тем с 18 ноября в Москве начала работать новогодняя почта Деда Мороза. Жители и гости столицы смогут рассказать зимнему волшебнику о своих самых сокровенных желаниях, поздравить с праздником, а также принять участие в конкурсе.