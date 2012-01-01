Москвичи смогут принять участие в конкурсе "Лучшее письмо Деду Морозу"

С 18 ноября в Москве начнет работать новогодняя почта Деда Мороза. Жители и гости столицы смогут рассказать зимнему волшебнику о своих самых сокровенных желаниях и поздравить с праздником. Подробнее о том, как и где это сделать, – в нашем материале.

Написать и отправить

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция "Новогодняя почта Деда Мороза" проводится в столице уже седьмой раз. В этом году помощники волшебника установят больше 150 специальных ящиков для писем в учреждениях культуры, торговых центрах, на культурных площадках, а также в 33 парках города:



ЦАО: Парк Горького, сад имени Н. Э. Баумана, сад "Эрмитаж", парки "Таганский", "Красная Пресня", парк имени Н. Н. Прямикова, парк искусств "Музеон";

Парк Горького, сад имени Н. Э. Баумана, сад "Эрмитаж", парки "Таганский", "Красная Пресня", парк имени Н. Н. Прямикова, парк искусств "Музеон"; СЗАО: ландшафтный парк "Митино", парки "Северное Тушино" и "Серебряный бор";

ландшафтный парк "Митино", парки "Северное Тушино" и "Серебряный бор"; САО: парки "Ходынское поле", "Ангарские пруды", "Дубки", Дружбы и зона отдыха "Левобережье";

парки "Ходынское поле", "Ангарские пруды", "Дубки", Дружбы и зона отдыха "Левобережье"; СВАО: усадьба Алтуфьево, Лианозовский и Бабушкинский парки, сквер по Олонецкому проезду;

усадьба Алтуфьево, Лианозовский и Бабушкинский парки, сквер по Олонецкому проезду; ВАО: парк "Сокольники", Перовский и Измайловский парк, зона отдыха "Терлецкая дубрава", усадьба Измайлово;

парк "Сокольники", Перовский и Измайловский парк, зона отдыха "Терлецкая дубрава", усадьба Измайлово; ЮВАО: Московская усадьба Деда Мороза, парк "Кузьминки", усадьба Люблино, усадьба Воронцово;

Московская усадьба Деда Мороза, парк "Кузьминки", усадьба Люблино, усадьба Воронцово; ЮАО: парк Юрия Лужкова, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно";

парк Юрия Лужкова, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно"; ЗАО: парки "Фили", Олимпийской деревни и 50-летия Октября.

Впервые отправить свои письма Деду Морозу можно будет прямо из Московского зоопарка, "Москвариума", парка "Зарядье", Музея космонавтики, Культурного центра "ЗИЛ", парка развлечений "Сказка" и в Благотворительного фонда "Добрый дом".

Кроме того, ящики для посланий установят в Музее Победы, Театре кукол имени С. В. Образцова, Останкинской телебашне, а также рядом с колесом обозрения "Солнце Москвы" и канатной дорогой на Воробьевых горах. Те, кто будет находиться рядом с аэропортом Шереметьево, могут оставить свое письмо и там: контейнеры появятся в зонах вылета в терминалах B, С и D.

Найти ящики довольно просто: они будут яркого цвета с надписью: "Московская усадьба Деда Мороза". Проверять их каждую неделю будут помощники волшебника – снеговики-почтовики. Они же отвезут все письма в усадьбу, где Дед Мороз их прочитает.

Важно: отправить послание можно и в электронном формате на сайте Деда Мороза или обычной почтой. На конверте необходимо указать адрес получателя: 109472, Москва, Волгоградский проспект, владение 168д, в Московскую усадьбу Деда Мороза.

Лучшее письмо

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Каждый год Дед Мороз получает множество писем: в них можно рассказать о самых сокровенных желаниях и мечтах, поделиться интересными историями или поздравить волшебника с Новым годом, отметили в пресс-службе усадьбы. Также Дед Мороз любит рассматривать открытки, коллажи и поделки, которые дети и взрослые часто отправляют ему вместе с посланиями.

Важным ежегодным событием является подведение итогов и чествование призеров конкурса "Лучшее письмо для Деда Мороза". В нем могут принять участие как дети и коллективы, так и взрослые.

Оценка писем пройдет сразу по двум творческим номинациям: "Здравствуй, Дедушка Мороз!" для юных жителей столицы и "Верю в чудеса!" для старших.

Всех желающих призывают делиться личными историями, связанными с праздником, воспоминаниями о самых теплых моментах в кругу семьи за праздничным столом. Главное, чтобы они были посвящены добру, свету и радости, которые дарит Новый год.

Конкурс продлится до 19 января, а уже 20-го письма пройдут предварительный отбор жюри. Самые талантливые авторы получат от Деда Мороза приглашение на церемонию награждения в Московскую усадьбу.

Подробную информацию о новогодней почте, площадках и правилах конкурса можно узнать на официальном сайте усадьбы.