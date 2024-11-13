День рождения Деда Мороза отметят в Московской усадьбе

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

В Московской усадьбе Деда Мороза на Изумрудной площади 16, 17, 23 и 24 ноября с 12:00 до 20:00 состоятся бесплатные праздничные мероприятия в честь дня рождения зимнего волшебника. Об этом сообщает пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза.

В субботу, 16 ноября, дети и родители встретятся с персонажами сказок Аленушкой и Иванушкой. Кикимора организует традиционные русские игры, хороводы и конкурсы. Кроме того, выступят фольклорные ансамбли Москвы: "Карагод", "Матрена-арт" и "Княжий круг" и заслуженный коллектив народного творчества "Россия". Кульминацией праздника станет световое шоу с Дедом Морозом. Завершится вечер дискотекой на главной площади усадьбы.

Кроме того, 17 ноября в программе примут участие четыре Деда Мороза из ансамбля "Верные друзья", коллективы "DB бэнд", "Улица Мира", "Казаки России", "Зоя и девчата" и другие. Гостям также покажут театрализованное представление "Счастье Егора" от Театра охочих комедиантов, шоу барабанщиц Royal Attack. Детей и родителей ждет квест.

Между тем в центре внимания 23 ноября окажутся Кощей Бессмертный и Кикимора. Посетители смогут стать участниками приключения. Для гостей будет организован зимний рэп от Кикиморы, танцевальный батл от Кощея и песни-загадки от Василисы Премудрой.

В последний день празднования, 24 ноября, в Московской усадьбе Деда Мороза начнется обратный отсчет времени до Нового года. В этот день гостей ждут выступления клоунов, световое шоу, театрализованное представление, квест и шоу барабанщиков.

Второй год подряд празднование дня рождения Деда Мороза длится четыре дня, чтобы каждый мог приехать и встретиться с волшебником. В этом году в Московской усадьбе Деда Мороза запланировано около 20 тысяч различных праздничных и интерактивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что 16 и 17 ноября гости кинопарка "Москино" смогут посмотреть "Аладдина" в песочном исполнении, побывать в таверне "Три пескаря", узнать секреты изготовления кинотарелки, побывать на экскурсиях, научиться петь и танцевать.

Занятия по киномастерству доступны в субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00. Здесь помогут научиться танцевать, петь и развить свой актерский потенциал. На первом этаже образовательного центра также можно купить билет на пешеходные экскурсии. Они начинаются в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00.