Эксперт Воробьев назвал стоимость вызова Деда Мороза на дом в 2024 году

Эксперты уже советуют начать бронировать Деда Мороза и Снегурочку на дом, несмотря на то, что до Нового года больше двух месяцев. Разбираемся, когда выгоднее всего организовать ребенку волшебную программу и какие необычные предложения есть у event-агентств в этом году.

Сказка дорожает

В 2024 году вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом подорожал практически на 5%. Например, если в 2023-м получасовая программа стоила в среднем 4,8 тысячи рублей, то теперь она обойдется не менее чем в 5 тысяч, рассказал Москве 24 руководитель отдела продаж event-компании "Русские традиции" Денис Воробьев.

Такая стоимость продержится до 13–15 декабря.



Денис Воробьев руководитель отдела продаж event-компании Далее все идет на возрастание: чем ближе к Новому году, тем выше стоимость услуги. А 31-го все меняется по часам: дневное время – дешевле, ближе к ночи – дороже. Условно с 13:00 до 15:00 заказ будет стоить почти 10 тысяч рублей за 30 минут, а с 23:00 до 01:00 – уже 17 тысяч.

Дополнительная плата также всегда требуется за выезд аниматоров за пределы МКАД, предупредил Воробьев.

Он отметил, что повышение тарифов шоу в большинстве своем связано с ростом цен на ткани и другие расходные материалы, которые используются для пошива костюмов персонажей.

"Выгоднее всего заказывать волшебное шоу в период с конца октября до середины ноября, когда менеджеры еще могут предложить большое количество специальных акций", – подчеркнул эксперт.

В случае если праздник забронирован заранее, компания с большей вероятностью подберет лучших аниматоров, добавила основатель event-агентства "WOW Holidays" Дарья Шевченко. По ее словам, график таких актеров расписан поминутно, а потому к декабрю они чаще всего оказываются заняты.

"Еще таким образом исполнители могут успеть подготовить к празднику индивидуальный сценарий и отрепетировать его с режиссером", – подчеркнула Шевченко.

Если же хочется сэкономить, то оптимальный вариант – найти частников. Правда, эксперты рекомендуют тщательно изучать портфолио аниматоров с фото и видео, а также отзывы о них.



Дарья Шевченко основатель event-агентства Всегда уточняйте: то, что вы мне отправили, действительно будет на моем празднике? Те же актеры? Такие же костюмы?

В свою очередь, организатор мероприятий Татьяна Шелест добавила, что найти хороших исполнителей поможет и сарафанное радио: стоит посмотреть районные группы и общедомовые чаты или поспрашивать соседей.

Чего-нибудь этакого

В среднем стандартная программа Деда Мороза длится полчаса, и чаще всего ее заказывают для детей. В таком случае выступать будут аниматоры с опытом работы в детских центрах и тематических парках, которые расскажут веселое стихотворное поздравление, проведут конкурсы и вручат подарки, пояснил Денис Воробьев. В свою очередь, VIP-шоу представляют актеры театра и кино, добавил он.



Денис Воробьев руководитель отдела продаж центра "Русские традиции" При этом менеджеры постоянно сталкиваются с запросами на необычные выступления. Например, уже в этом году был заказ на то, чтобы поздравить своих домашних животных, детей на этом мероприятии не будет. Такое выступление заняло 10–15 минут и было в два разе дешевле стандартного.

Агентства также предлагают современные программы для подростков. Например, на праздник может прийти Дед Мажор, одетый в рэперском стиле с кепкой со стразами и позолоченной цепью, рассказала Дарья Шевченко. Сопровождает его гламурная Снежка в трендовых очках и укороченной шубке, а для зрителей проводят танцевальные батлы, челленджи и конкурсы.

А одна из самых необычных услуг в 2024-м – праздник с темнокожим Дедом Морозом, рассказала руководитель отдела продаж event-агентства "Персонаж.РФ" Дарья Брагина.

"В основном программа заказывается для взрослых. Такой Дед Мороз практически не говорит по-русски, он играет на африканских барабанах и фотографируется с гостями", – пояснила эксперт.

Волшебный праздник будет длиться полчаса и обойдется в 12 тысяч рублей.