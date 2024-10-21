"Поезд Деда Мороза" отправится в путешествие по России 19 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Поезд Деда Мороза", организованный РЖД с всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга, отправится в путешествие по России 19 ноября. Точкой отправления станет Тайшет, а в столицу он прибудет 3 января 2025 года, передает Агентство "Москва".

Авторами проекта стали РЖД и правительство Вологодской области. В его рамках Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой и дарит сказку тем, кто сам не может отправиться к нему в гости в Великий Устюг.

Впервые поезд начал курсировать 5 декабря 2021 года. За время своего существования он провел в пути 190 дней, проехал 78 тысяч километров и побывал более чем в 170 российских городах. Причем в некоторых по несколько раз. В этом сезоне в планах путешествие более чем по 60 больших городов и малых населенных пунктов.

Кроме того, поезд включает "вагон-приемную" главного волшебника, вагон "сказочная деревня" для игр и квестов, "вагон-сцену" и "вагон-кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавку" с сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Помимо этого, РЖД возобновят турпоезд "Зимняя сказка", следующий маршрутом Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва, 22 и 29 ноября, а также 6 декабря. Пассажиры смогут попасть в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, а также посетить волшебный Терем Снегурочки и Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь "Колыбель династии Романовых" в Костроме.

В его состав включили современные спальные вагоны, специальный вагон-душевую, вагон-ресторан с традиционными блюдами Русского Севера, вагон-бар и даже уникальный вагон-спа с инфракрасной сауной, отметили в компании.