Двухэтажный поезд "Аврора" запустят между Москвой и Петербургом 19 декабря

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Двухэтажный поезд "Аврора" запустят между Москвой и Санкт-Петербургом 19 декабря, передает пресс-служба РЖД.

Он будет "зеркально" отправляться дважды в день: в 06:00 и в 13:50, уточнили в компании. При этом составы включат в себя 15 современных комфортабельных вагонов, в которых единовременно смогут проезжать более 1 тысячи пассажиров.

Продажа билетов на "Аврору" стартовала 14 октября. Приобрести их можно на сайте компании, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", веб-приложении и в кассах.

Между тем с декабря 2024 года двухэтажные поезда начнут курсировать и по маршруту от Москвы до Челябинска. Новые вагоны появятся в рамках запланированного обновления составов.

Двухэтажные поезда оснащены кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов и другими новшествами. Для детей в новых поездах предусмотрено детское купе, выполненное в ярком дизайне, а для маломобильных пассажиров – специализированные места с дополнительным оборудованием.