Двухэтажные поезда начнут курсировать из Москвы в Челябинск с декабря 2024 года

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Двухэтажные поезда начнут курсировать по маршруту от Москвы до Челябинска с декабря 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

Новые вагоны появятся в рамках запланированного обновления составов. Это позволит увеличить количество мест для пассажиров, а также уменьшить цены на билеты. Двухэтажные поезда оснащены кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов и другими новшествами.

Для детей в новых поездах предусмотрено детское купе, выполненное в ярком дизайне, а для маломобильных пассажиров – специализированные места с дополнительным оборудованием.

При этом, как уточнили в пресс-службе, расписание поезда № 391/392 не изменится. Из Челябинска двухэтажный состав впервые выйдет на маршрут 13 декабря, а из Москвы – 15 декабря.

С 15 декабря РЖД также возобновят регулярные пассажирские перевозки из российского Приморья в Китай и КНДР. Поезд Китайских железных дорог начнет ходить из Суйфэньхэ в КНР до Гродекова.

При этом открывается участок северокорейской железной дороги на участке из Тумангана в Хасан, поезд будет ходить 3 раза в неделю. В настоящее время через пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ осуществляются только грузовые перевозки, так же как и на северокорейском направлении.

