РЖД запустит туристический поезд "Рица" по городам юга России и Абхазии 18 октября

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Российские железные дороги запустят туристический поезд "Рица" по маршруту Москва – Новороссийск – Гагра – Сухум – Сочи – Ростов-на-Дону – Москва, передает пресс-служба компании.

В РЖД подчеркнули, что это будет единственный круиз в 2024 году. Пассажиры смогут посетить несколько знаменитых винодельческих предприятий в Новороссийске, побывать на Голубом озере, Юпшарском каньоне и озере Рица, а также прогуляться по Новоафонскому монастырю в Абхазии. В рамках путешествия туристов ждут прогулки по Олимпийскому парку и центральной городской набережной в Сочи.

В состав самого поезда войдут современные вагоны СВ, купе, специальный вагон-душ, а также вагона-спа, который оборудован инфракрасной сауной и душевыми кабинами. В соответствующих вагонах будут бар и ресторан, которые оборудуют караоке. Еще в них подготовят развлекательную анимационную программу.

Еще одним бонусом станет паспортный контроль прямо во время движения поезда при пересечении границы с Республикой Абхазией. Благодаря чему пассажирам не придется покидать вагоны.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха в России в текущем году выросла на 14% по сравнению с 2023 годом из-за увеличения спроса. Всего с начала года было совершено около 39 миллионов поездок.

Как уточнил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, таким образом туристический поток по стране в первой половине этого года вырос примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

