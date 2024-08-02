РЖД презентовали новый медпоезд с рентгеном, УЗИ и профильными врачами

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Компания РЖД презентовала первый получивший регистрацию в России медицинский поезд. Его пассажиры смогут сделать рентген, маммографию, УЗИ и получить консультацию у профильных врачей, сообщает РИА Новости.

Презентация поезда состоялась в пятницу, 2 августа, на Ярославском вокзале в Москве. Состав планируется отправить на Восточный полигон.

"Он создан специально для оказания медпомощи жителям отдаленных регионов страны. Поезд "Святой Пантелеймон" первым в России получил регистрацию в качестве медицинского изделия – передвижного консультативно-диагностического центра", – рассказали представители РЖД во время презентации.

В состав поезда были включены 14 вагонов, шесть из которых стали вспомогательными. К ним относятся купе, в которых сможет жить персонал, а также штаб, и душевая, оснащенная стиральным оборудованием. В этих же вагонах было решено установить электростанцию и устроить ресторан.

Оставшиеся восемь вагонов имеют медицинское назначение. В них врачи смогут проводить лучевую и функциональную диагностику. Также два вагона стали терапевтическими, по одному – хирургическим и лабораторным. Кроме того, к поезду присоединили вагон-ординаторскую и вагон-регистратуру.

При этом все кабинеты были оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. За счет этого пациенты поезда-поликлиники смогут сделать рентген, маммографию и УЗИ. Также там их проконсультируют эндокринолог, уролог, хирург, педиатр и гериатр, отметили в РЖД.

Маршрут следования поезда будет проложен по восьми субъектам России. Состав будет проезжать через Бурятию и Якутию, Забайкальский, Приморский и Хабаровский край, а также Амурскую, Иркутскую области и Еврейскую автономную область.

Создатели медпоезда учли особенности работы на территории Восточного полигона и оснастили его дополнительными баками повышенной емкости. Также в поезде была установлена система фильтрации воды, а во всех вагонах подключили систему отопления, которая работает на жидком топливе. Кроме того, в поезде обустроили специализированный вагон, в котором установили дизельную электростанцию. Ее общая мощность составляет 1 350 киловатт. Также создатели медицинского состава утеплили топливные, водяные и сливные магистрали и удвоили систему спутниковой связи.

Ранее стало известно, что за шесть месяцев 2024 года сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ)спасли более 250 человек в отдаленных регионах страны. Экипажи воздушных судов организации оперативно эвакуировали пострадавших в авариях и госпитализировали больных, а также участвовали в тушении пожаров и вносили вклад в профилактику природных возгораний.

