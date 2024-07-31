Специалисты Московского авиационного центра спасли свыше 250 человек за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) спасли более 250 человек за шесть месяцев 2024 года. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в телеграм-канале.

Как рассказал заммэра Петр Бирюков, сейчас МАЦ – это уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом регионе страны. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в авариях и госпитализируют больных, участвуют в тушении пожаров, а также вносят вклад в профилактику природных возгораний.

По данным комплекса, с начала этого года спасли 254 человека, в том числе оперативно госпитализировали 123 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всего в МАЦ работают 350 специалистов: пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры.

В составе авиацентра есть санитарные и пожарные вертолеты, для прибытия в любую точку столицы требуется в среднем от 10 до 15 минут. За два года на базе МАЦ открылся собственный учебный центр для обучения и повышения квалификации сотрудников.

Ранее в авиацентре появились две уникальные машины для ремонта вертолетов в полевых условиях. Так, на базе "КамАЗа" создали передвижную мастерскую со всем необходимым оборудованием и жилым модулем для специалистов. А на базе "Урала" разработали кран-манипулятор для перевозки и установки тяжелых компонентов и механизмов.