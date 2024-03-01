Собянин рассказал о новых уникальных машинах для Московского авиацентра

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Московском авиацентре появились две уникальные машины для ремонта вертолетов в полевых условиях, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



На базе "КАМАЗа" создали передвижную мастерскую со всем необходимым оборудованием и жилым модулем для специалистов.

На базе "Урала" разработали кран-манипулятор для перевозки и установки тяжелых компонентов и механизмов. По словам мэра, раньше для таких работ приходилось заказывать автокран в других организациях, из-за этого увеличивался простой вертолета.



Собянин отметил, что обе машины созданы в соответствии с проектами, разработанными сотрудниками Московского авиацентра.



"Благодаря новой технике Московский авиацентр сможет своими силами и в кратчайшие сроки ремонтировать и обслуживать вертолеты, в том числе вне аэродрома", – заключил он.

Ранее Собянин сообщил, что в столице существует уникальная авиаслужба экстренного реагирования. Пилоты Московского авиацентра осуществили свыше 190 вылетов в 2023 году.

По словам мэра, пилотов задействовали в эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях. Также они помогали в госпитализации пациентов, восемь раз принимали участие в тушении крупных пожаров.

В состав авиаслужбы экстренного реагирования входит пять пожарных, пять санитарных вертолетов и вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях.





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