Собянин: за 15 лет работы санитарной авиации Москвы спасено почти 7 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка семи тысяч человек помогла спасти столичная санитарная авиация за последние 15 лет работы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"В большом городе она (санавиация. – Прим. ред.) незаменима на экстренных вызовах. <...> В этом году санитарная авиация Москвы отмечает свой юбилей. Поздравляю всех ее сотрудников! Спасибо за ваш труд, профессионализм и спасенные жизни", – написал мэр.

Он отметил, что сегодня на службе Московского авиацентра находятся пять медицинских вертолетов. Экипаж каждого из них состоит из дух пилотов, а также врача и фельдшера Центра медицины катастроф. Обычно до пациента они добираются за 10–15 минут, поскольку их задача как можно быстрее оказать помощь пострадавшему и доставить его в медучреждение.

Также градоначальник добавил, что работать в санавиации довольно тяжело, поскольку не только пилотам, но и врачам нужно пройти соответствующую подготовку, быть в хорошей физической форме.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале приема первых пациентов во флагманском центре НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам мэра, врачи медучреждения прошли обучение по уникальной программе, изучив алгоритмы действий по каждому экстренному случаю.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!