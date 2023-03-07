Собянин сообщил о начале приема пациентов во флагманском центре НИИ Склифосовского

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Во флагманском центре НИИ скорой помощи имени Склифосовского стартовал прием первых пациентов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, подобные центры оказывают экстренную помощь согласно новому стандарту. Градоначальник отметил, что при необходимости пациентов перевозят в шоковую реанимацию или операционную. Кроме того, крыша корпуса оборудована вертолетной площадкой.

"Центр оснащен медицинской техникой последнего поколения. Подготовлены девять операционных, в которых можно делать дообследование прямо во время операции. В двух из них – гибридных – одновременно могут работать врачи разных направлений", – написал Собянин.

Мэр добавил, что врачи медучреждения прошли обучение по уникальной программе. Специалисты изучили алгоритмы действий по каждому экстренному случаю, заявил он.

Собянин напомнил, что принимать пациентов в первом подобном флагмане – больнице имени Вересаева – начали еще в январе. Город запланировал ввести еще четыре таких центра, подытожил градоначальник.

Между тем Собянин во время осмотра работ в филиале № 1 поликлиники № 8 заявил, что власти Москвы намерены досрочно завершить программу реконструкции городских поликлиник. Мэр выразил уверенность, что столица справится с этой непростой задачей.

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