Собянин: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Медики из Москвы совершили свыше 10 тысяч операций в Донецке и Луганске. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения филиала № 1 городской поликлиники № 8.

Там мэр встретился с женщинами-врачами и медсестрами, которые принимают участие в оказании помощи несовершеннолетним на присоединенных территориях России. Собянин поблагодарил медиков, отметив, что женщины всегда помогают на самых сложных участках. Градоначальник напомнил, что они спасли множество жизней в период пандемии COVID-19, рискуя при этом своим собственным здоровьем.

Собянин поделился, что столичные врачи во время проведения СВО помогают жителям Луганска и Донецка, а также непосредственно участникам спецоперации, которые были травмированы. Мэр также добавил, что специалисты из Москвы организовали профилактический осмотр более 6 тысяч детей в ЛНР.

В пресс-службе мэра и правительства столицы рассказали, что с ноября прошлого года по февраль 2023-го на территории республики посменно работали 29 медиков из 18 медицинских организаций Москвы. После мероприятий были поставлены диагнозы 4 955 детям.

Отмечается, что несовершеннолетние из новых регионов получают полный комплекс необходимой специализированной медпомощи. Лечение и реабилитацию прошел 351 ребенок.

Между тем Собянин рассказал об открытии лечебного госпиталя на базе клинического центра "Вороновское" для пациентов из присоединенных регионов России.

По словам мэра, благодаря работе учреждения новые регионы смогут частично вернуться к оказанию плановой медпомощи гражданскому населению.

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