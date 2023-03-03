Кравцов заявил, что все колледжи РФ задействованы в помощи армии в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что все колледжи в стране активно помогают участникам спецоперации на Украине.

"У нас колледжи активно включились и в помощь нашим бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Шьется обмундирование, обеспечиваются различные вопросы тыловой сферы. <...> У нас все колледжи задействованы в помощи армии", – передает ТАСС его слова.

Ранее в Минобороны РФ разработали новую форму для военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Уточнялось, что во внешний вид формы не вносили серьезных изменений. Однако было улучшено качество тканей, швов и утеплителей.

В состав обмундирования должны были войти комплекты летней, демисезонной, зимней и ветроводозащитной формы одежды. Кроме того, военнослужащим предоставят новую обувь – облегченные ботинки, летние и демисезонные ботинки, резиновые утепленные сапоги и зимнюю обувь.



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