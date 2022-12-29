Москвичи уже направили участникам СВО 8,5 тыс теплых вещей и более 20 тыс открыток и писем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тысячи москвичей приняли участие в ряде акций в поддержку участников спецоперации, в рамках которых удалось направить бойцам 8,5 тысячи теплых вещей, более 20 тысяч открыток и сотни подарков.

Теплые вещи вязали своими руками граждане старшего поколения, а поздравительные открытки и письма писали школьники, педагоги, подопечные социальных учреждений и посетители центров госуслуг.

В Москве в общей сложности к благотворительной акции "Поделись теплом" проекта "Московское долголетие" присоединились более 10 тысяч человек от семи до 80 лет. Больше всего жители столицы связали носков. Их число достигло свыше 5 тысяч пар. Кроме того, москвичи также изготовили более тысячи пар варежек и перчаток. Участники спецоперации также получат свитера, шапки и шарфы. Некоторые приносили в пункты сладкие подарки, балаклавы и термобелье.

В письмах и открытках дети чаще всего желали врачам и военным здоровья, скорейшего возвращения домой. Воспитанники социальных учреждений при оформлении открыток и сувениров использовали все техники, которым их обучали. Речь идет об аппликации, квиллинге, рисовании красками, карандашами и фломастерами. Подопечные реабилитационного центра для инвалидов "Ремесла" изготовили мягкие игрушки ручной работы в виде кролика.

В городских парках и на фестивальных площадках организовали сбор гуманитарной помощи для жителей новых российских территорий. Желающие могут принести сладкие наборы, развивающие игры, игрушки и книги для детей.

Ранее сообщалось, что детям и семьям участников спецоперации в ДНР и ЛНР отправили более 30 тысяч новогодних подарков от Сергея Собянина. Подарки будут принимать до 8 января 2023 года. Они должны быть новыми, в упаковке и с бирками. В пунктах также принимают носки, варежки, термобелье и другие предметы.



Волонтеры привезли на новые территории первые 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы

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