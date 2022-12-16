Волонтеры привезли на новые территории первые 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 30 тысяч новогодних подарков от Сергея Собянина было отправлено детям и семьям участников спецоперации в ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Подарки помогли доставить волонтеры сообщества "STOлица" в рамках акции "Москва помогает". Пункты по сбору гуманитарной помощи в Москве начали работать 22 февраля 2022 года на базе центра "Мосволонтер".

С 1 декабря в столице было открыто еще 38 пунктов. Они располагаются в парках и на других московских локациях.

Подарки будут принимать до 8 января 2023 года. Они должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Также в пунктах принимают носки, варежки, термобелье и другие предметы.

Ранее сообщалось, что подопечные соцучреждений Москвы написали более 700 новогодних писем участникам СВО. Также они отправили открытки ручной работы, мягкие игрушки в виде кроликов – символа 2023 года. Подарки ручной работы, письма и другие сувениры участникам спецоперации планируют передать в ближайшее время.



Первые 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы отправились детям Донецка и Луганска

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