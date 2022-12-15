Собянин: Москва организует новогоднюю праздничную программу для семей участников СВО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2022 году в столице проведут специальную праздничную программу для участников СВО и их родственников. На традиционную "Елку Мэра" смогут попасть 42 тысячи детей, в том числе из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Родственникам участников спецоперации предоставят бесплатные билеты на каток, расположенный на ВДНХ. Помимо этого, для них проведут туристическое мероприятие "Зимняя сказка". В рамках программы будет организована экскурсия в Центре "Космонавтика и Авиация", парке "Россия – моя история" и Измайловском Кремле.

"Проживание и транспортные расходы берем на себя. Волонтеры уже встретили первых гостей с Дальнего Востока и Урала", – написал Собянин.

Мэр города также пригласил всех желающих посетить в новогодние каникулы парки, катки и территории фестиваля "Путешествие в Рождество". На мероприятии пройдет благотворительный сбор подарков, заключил Собянин.

Накануне сообщалось, что по приглашению мэра столицы в Москву прибывали первые 20 семей участников спецоперации. Они примут участие в праздничных новогодних мероприятиях. Семьи участников СВО приехали из Чукотского и Ямало-Ненецкого округов, Магаданской области и Салехарда.

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