Первые 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы отправились детям Донецка и Луганска

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые 30 тысяч новогодних подарков детям были отправлены от Сергея Собянина в ДНР и ЛНР, а также семьям участников спецоперации на Украине.

"Сегодня в рамках акции "Москва помогает" мы отправили первые 30 тысяч сладких подарков к Новому году детям из Донецкой и Луганской народных республик", – рассказали в пресс-службе мэрии.

Волонтеры планируют доставить сладкие сюрпризы:



детским домам;

домам творчества;

городским больницам;

образовательным учреждениям;

семьям, проживающим на территории республик.

Ранее сообщалось, что пункты по сбору гуманитарной помощи открылись на 19 фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Москва помогает". Штабы организовали при участии комитета общественных связей и молодежной политики и команды "Мосволонтера".

В качестве новогодних подарков горожане могут передать игрушки, книги, настольные игры, а также сладкие и творческие наборы для детей. Подарки должны быть новыми и иметь упаковку и бирку. Также передать можно термобелье, носки, подарочные наборы, варежки, перчатки, стельки, мужские средства личной гигиены для участников СВО.

Пункты по сбору гуманитарной помощи работают каждый день с 10:00 до 19:00. Посмотреть, где находится ближайший штаб, можно на интерактивной карте портала mos.ru.

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