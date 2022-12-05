Собянин рассказал о присвоении знака "Волонтер Москвы" 30 горожанам

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

В понедельник, 5 декабря, 30 жителей столицы наградили знаком отличия "Волонтер Москвы". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, волонтерской деятельностью в столице занимаются порядка 900 тысяч граждан. Они оказывают помощь в социальных учреждениях, спасательных операциях и других процессах. Координацией работы добровольцев занимается центр "Мосволонтер".

"Очень помогли в пандемию, сейчас собирают гуманитарную помощь жителям новых территорий", – написал мэр.

Один из обладателей знака отличия Валерий Фомин в течение 15 лет работает в "СпасРезерве". Волонтерство для него – новый смысл жизни. Ольга Кузина с опытом в волонтерстве в 42 года таким образом знакомится с новыми людьми, а также принимает участие в городских событиях.

Среди получивших знак отличия также 16-летний Дмитрий Филин. По его словам, сила волонтерства заключается в том, что, помогая другим, человек становится лучше.

Ранее сообщалось, что более 1,2 тысячи столичных жителей стали "серебряными" волонтерами. Волонтеры старшего возраста оказывают помощь на городских мероприятиях, а также принимают участие в разных встречах. В 2022 году представители старшего возраста, состоящие в волонтерских отрядах, поддержали более 130 мероприятий.



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