09:47Общество
Более 170 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению с начала года
Фото: mosvolonter.ru
Свыше 170 тысяч жителей столицы присоединились к волонтерскому движению с начала года. В настоящее время численность движения превысила 850 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, столичные волонтеры участвуют в организации различных спортивных мероприятий и благотворительных проектах, заботятся о животных в приютах.
Она отметила, что ресурсный центр "Мосволонтер" провел ежегодное исследование, которое продемонстрировало рост интереса горожан к волонтерству.
"Значительная часть тех, кто присоединился к движению, – работающие москвичи. Таких почти 39% от общего числа. Также среди неравнодушных много предпринимателей, школьников и студентов. Как показал опрос, интерес к добрым делам растет у молодежи: средний возраст участников снизился с 29 до 26 лет", – уточнила Сергунина.
Заммэра подчеркнула, что к волонтерскому движению чаще присоединяются женщины. Среди участников опроса их оказалось больше 70%.
Согласно результатам исследования, наиболее популярным направлением деятельности является социальное волонтерство. Второе место занимает спортивная сфера, третье – событийное волонтерство. Регулярно участвуют в волонтерских акциях и мероприятиях 60,1% респондентов, 19,4% делают это несколько раз в год, еще 20,5% – один раз в несколько лет.
Также участники опроса рассказали, что в волонтерстве их привлекают новые знакомства и общение, возможность проявить себя и помогать людям, развитие лидерских и организаторских навыков.
Каждый год волонтеры принимают участие в проведении свыше 160 столичных мероприятий различного уровня.
Ранее Сергунина рассказала, что организации города прислали более тысячи заявок с именами волонтеров, которые претендуют на знак отличия "Волонтер Москвы". Речь идет об образовательных учреждениях, некоммерческих организациях, городских и бизнес-структурах.
Знак отличия для волонтеров утвердили в июне 2022 года. Получить его смогут те, кто больше всего времени посвятил добровольческой работе, и только один раз. Учитывать будут как волонтерский стаж, так и уровень проектов, к которым имели отношение соискатели.
"Жизнь в большом городе": волонтеры
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