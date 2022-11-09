Более 170 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому движению с начала года

Фото: mosvolonter.ru

Свыше 170 тысяч жителей столицы присоединились к волонтерскому движению с начала года. В настоящее время численность движения превысила 850 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, столичные волонтеры участвуют в организации различных спортивных мероприятий и благотворительных проектах, заботятся о животных в приютах.

Она отметила, что ресурсный центр "Мосволонтер" провел ежегодное исследование, которое продемонстрировало рост интереса горожан к волонтерству.

"Значительная часть тех, кто присоединился к движению, – работающие москвичи. Таких почти 39% от общего числа. Также среди неравнодушных много предпринимателей, школьников и студентов. Как показал опрос, интерес к добрым делам растет у молодежи: средний возраст участников снизился с 29 до 26 лет", – уточнила Сергунина.

Заммэра подчеркнула, что к волонтерскому движению чаще присоединяются женщины. Среди участников опроса их оказалось больше 70%.

Согласно результатам исследования, наиболее популярным направлением деятельности является социальное волонтерство. Второе место занимает спортивная сфера, третье – событийное волонтерство. Регулярно участвуют в волонтерских акциях и мероприятиях 60,1% респондентов, 19,4% делают это несколько раз в год, еще 20,5% – один раз в несколько лет.

Также участники опроса рассказали, что в волонтерстве их привлекают новые знакомства и общение, возможность проявить себя и помогать людям, развитие лидерских и организаторских навыков.

Каждый год волонтеры принимают участие в проведении свыше 160 столичных мероприятий различного уровня.

Ранее Сергунина рассказала, что организации города прислали более тысячи заявок с именами волонтеров, которые претендуют на знак отличия "Волонтер Москвы". Речь идет об образовательных учреждениях, некоммерческих организациях, городских и бизнес-структурах.

Знак отличия для волонтеров утвердили в июне 2022 года. Получить его смогут те, кто больше всего времени посвятил добровольческой работе, и только один раз. Учитывать будут как волонтерский стаж, так и уровень проектов, к которым имели отношение соискатели.



"Жизнь в большом городе": волонтеры

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