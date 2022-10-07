Кабмин РФ предложил привлекать желающих в качестве волонтеров в рамках мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Женщинам и не подпадающим под мобилизацию мужчинам необходимо предоставить возможность осуществлять волонтерскую деятельность в рамках частичной мобилизации, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.

Он отметил, что они должны быть зарегистрированы в сервисе "Стань добровольцем".

"Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером в случае соответствия и их согласия", – цитирует его ТАСС.

По словам Чернышенко, мужчины при осуществлении волонтерской деятельности смогут внести вклад в защиту интересов РФ.

Заместитель председателя правительства также указал на формальный подход к ответам на жалобы на ошибки при мобилизации в некоторых российских субъектах.

"Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить. Эффективность, оперативность рассмотрения заявок, качество ответов – вот те критерии, которыми мы будем руководствоваться, оценивая регионы", – добавил он.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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