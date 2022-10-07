В ГД предложили заморозить оплату за обучение детей мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил заморозить оплату за обучений детей мобилизованных граждан в детсадах, школах и вузах. Соответствующую идею он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

В качестве альтернативы Чернышов предложил призвать руководство университетов временно предоставить детям мобилизованных возможность учиться бесплатно. По его словам, такое предложение появилось в связи с тем, что родственники призванных к участию в спецоперации оказываются в сложной жизненной ситуации.

Он добавил, что раньше средства на обучение в вузах студентам выделяли родители, а после мобилизации они могут столкнуться с невозможностью самостоятельной оплаты и последующим отчислением.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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