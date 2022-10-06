Отсидевших в тюрьме россиян могут призвать в рамках мобилизации – "Объясняем.рф"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Люди, которые сидели в тюрьме и имеют в военном билете пометку "осужден", не освобождаются от призыва в рамках частичной мобилизации в России. Соответствующее разъяснение дается на портале "Объясняем.рф".

"Снятая или погашенная судимость не является основанием для освобождения гражданина от призыва по мобилизации", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в рамках частичной мобилизации могут быть призваны военные пенсионеры, но при условии, что они подходят по состоянию здоровья и установленным требованиям. В частности, они могут прийти в военкомат и "выразить желание быть мобилизованными".

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



"Мои друзья уже служат": доброволец рассказал, для чего прибыл в военкомат

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!