В СПЧ рассказали об обсуждении наказаний за выезд из страны во время мобилизации

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Вопрос об ответственности для граждан РФ, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, обсуждается в Совете по правам человека, заявил представитель постоянной комиссии СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов. Он подчеркнул, что не всех уехавших из России нужно называть дезертирами.

"На многих ресурсах покинувшие Россию стали спрашивать: "Мы уехали, что нам за это будет?" Пока, если люди уехали, не получив повестки, не будучи военнообязанными постоянными, ничего серьезного в данный момент не будет", – поделился Кабанов в беседе с "ОСН".

На данный момент обсуждается вопрос, есть ли справедливость в наказании уехавших из РФ. По его словам, возможно, предусматривается административная ответственность за то, что граждане не будут являться в военкоматы по своей повестке из-за того, что они долгое время живут за пределами России.

"В случае если структурные показатели мобилизации будут изменены, она будет объявлена более широкой, а не частичной. Тогда, возможно, будет рассматривать уже другое отношение к факту сокрытия за границей и не исключено, что это даже будет рассматриваться как дезертирство и повлечет за собой уголовную ответственность", – подчеркнул Кабанов.

Член СПЧ отметил, что такие запреты находятся лишь на стадии обсуждения. Сейчас подобных ограничений в законодательстве нет.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что россияне, состоящие на воинском учете, могут передвигаться без разрешения военкоматов, поскольку объявленная мобилизация является частичной.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кого отправят в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Минцифры РФ предлагает рассматривать жалобы по вопросам мобилизации от 3 до 5 дней

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