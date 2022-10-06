Стали известны причины отказа добровольцам в частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Добровольцам могут отказать в участии в специальной военной операции на Украине по состоянию здоровья, возрасту или из-за отсутствия российского гражданства. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Отказать в участии в СВО в качестве добровольца могут, если состояние здоровья гражданина не позволяет ему выполнять поставленные задачи, если он достиг предельного возраста для добровольца – 60 лет, если он не является гражданином России", – объяснили на портале.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу поручил не отказывать добровольцам в частичной мобилизации без серьезных оснований. Он добавил, что военкомы страны принимают большое количество граждан, желающих помощь России на добровольной основе.

Добровольцы в том числе приходят в московские мобилизационные пункты. Один из пришедших сообщил, что принял решение отправиться для участия в СВО из-за сложившейся тяжелой ситуации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, граждане, отправленные в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

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