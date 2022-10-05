Военный эксперт оценил мобилизацию 300 тыс россиян для участия в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

300 тысяч бойцов, которых планируется призвать в рамках частичной мобилизации в РФ, будет достаточно, чтобы дать отпор ВСУ. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

"Если боевые действия проводить в достаточно краткосрочной перспективе, в течение года, тогда 300 тысяч человек хватит. Нас сейчас там 200 тысяч вместе с Народной милицией ЛДНР, которая входит в состав армии. Увеличение в 2,5 раза, плюс если учесть добровольцев, <...> значит, у нас будет вместо 200 тысяч 600 тысяч, так уже воевать можно", – сказал он.

При этом Онуфриенко добавил, что проблемы российских военных заключаются не только в недостаточной численности личного состава, но и в сложностях с закрытой связью, недостатке артиллерии. Последняя, по его словам, имеется в наличии, однако она запаздывает за основными силами.

21 сентября президент РФ объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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