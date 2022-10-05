Милонов рассказал о своих обязанностях в зоне спецоперации

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, принявший решение прибыть в зону проведения специальной военной операции на Украине, выполняет в Донбассе функции как военного, так и депутата, доставляя туда продуктовые наборы.

"Часть обязанностей выполняю по военной составляющей, часть – по гуманитарной. По депутатской, будем так говорить. Люди видят, что я депутат, и без этого никак, …выполняю и депутатские обязанности. Сейчас приехал, и мне коллеги из Челябинска, губернатор попросил передать помощь с оказией. Привез продуктовые наборы ко Дню учителя", – рассказал он РИА Новости.

Ранее Милонов, выразивший желание отправиться в зону специальной военной операции, заявил, что уже прибыл в Донбасс. Он объяснил, что принял решение прибыть в зону боевых действий, потому что не может быть в стороне от российских военнослужащих.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации в Донбассе. По словам президента, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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