Решивший стать добровольцем Милонов заявил, что уже находится в Донбассе

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Депутат Госдумы Виталий Милонов, выразивший желание отправиться в зону специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР, заявил, что уже прибыл в Донбасс.
"Уже нахожусь в Донбассе. Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями", – приводит его слова РИА Новости.
По словам парламентария, он сообщит о планах по участию в качестве добровольца в ближайшее время.
Милонов объяснил, что принял решение прибыть в зону боевых действий, потому что не может быть в стороне от российских военнослужащих, сообщает RT.
"Только трусы и вырожденцы, которым место в грязной канаве. Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках", – заявил политик.
Он также рассказал, что в его избирательном округе есть несколько военных частей. Милонов уточнил, что многие офицеры, которых он лично знает уже не один год, сами ушли на фронт. Такое решение, по словам депутата, приняли и многие находящиеся в запасе.
"А еще в моем округе, где я начинал свою службу депутатом местного совета, а затем и депутатом законодательного собрания, стоит скромный, но пронзительный памятник – воинам Народного ополчения Ленинграда", – отметил Милонов.
Ранее секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак получил заявления от четырех парламентариев, которые выразили желание прибыть в зоны проведения операции. Отмечалось, что документы должно рассмотреть министерство обороны России.
В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации в Донбассе. По словам президента, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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