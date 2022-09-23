Турчак получил заявления от четырех желающих участвовать в СВО депутатов

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Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак получил заявления от четырех парламентариев, которые выразили желание прибыть в зоны проведения специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Турчак уточнил, что позднее документы рассмотрит министерство обороны России.

По словам секретаря Генсовета ЕР, среди депутатов, которые готовы отправиться в зону боевых действий, – глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, заместитель руководителя комитета по обороне Дмитрий Саблин, заместитель главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и заместитель руководителя комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил мнение, что подходящие под требования частичной мобилизации депутаты должны поехать в зону проведения СВО. Он уточнил, что у парламентариев нет никакой брони, чтобы не принимать участие в ней.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации в Донбассе. По словам президента, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.