При частичной мобилизации призываются стрелки, танкисты, артиллеристы и водители – Генштаб

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Частичная военная мобилизация предусматривает призыв в ряды ВС РФ стрелков, артиллеристов, танкистов, водителей и представителей других нужных для армии специальностей, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

"В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", – сказал контр-адмирал.

Цимлянский пояснил, что законодательные нормы не устанавливают конкретной очередности призыва граждан, числящихся в запасе. Однако, по его словам, приоритет отдается россиянам, которые имеют необходимые военно-учетные специальности.

"Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта", – уточнил Цимлянский.

Он отметил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат граждане граждане, имеющие звания рядового и сержантского состава в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет и старших офицеров – до 55 лет.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.