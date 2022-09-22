Поправки в ТК о трудовых гарантиях участников СВО внесут в Госдуму до 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поправки в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников спецоперации внесут в Госдуму до вторника, 27 сентября. Об этом сообщил глава комитета палаты по информполитике Александр Хинштейн.

По его словам, соответствующие поправки, которые коснутся как мобилизованных, так и добровольцев, внесут до следующего заседания Госдумы.

Ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин рассказал, что призванные в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации граждане будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше. Он пояснил, что размер оклада зависит от должности и воинского звания. Вместе с тем Авдонин отметил, что мобилизованные будет получать ту же сумму, что и служащие по контракту.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

