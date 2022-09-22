Володин озвучил причину частичной мобилизации в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что причиной введения частичной мобилизации стало противостояние России не только Киева, но и сил НАТО.

"Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооруженные нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы", – сообщил Володин.

Согласно его словам, линия боевого соприкосновения составляет свыше тысячи километров.

Володин добавил, что в период Великой Отечественной войны в процессе освобождения территорий от немецких войск было задействовано 4 фронта. Поэтому дополнительный призыв в ВС РФ является очевидным, сообщил политик.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Заявление было сделано президентом России в ходе его обращения к жителям страны по поводу ситуации в Донбассе.

Путин подчеркнул, что указ вступает в силу в день его оглашения. Мобилизационные мероприятия начались в России 21 сентября.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что после заявления Путина в России не принималось решений об изменении статуса СВО на Украине. Он добавил, что решения о введении военного положения в России также не принимались.

