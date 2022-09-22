Аналитик предположил, сколько заплатят мобилизованным москвичам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуев заявил, что мобилизованным москвичам могут заплатить не менее 500 тысяч рублей за три месяца боев. Об этом сообщает News.ru.

"Учитывая суммы, которые получают бойцы ЧВК, а это на минуточку 2,5 миллиона за полгода, возьмусь предположить, что доплаты мобилизованным жителям столицы составят не меньше 500 тысяч рублей за 3 месяца боевых действий", – отметил эксперт.

По его словам, также, вероятно, мобилизованные жители столицы будут иметь ряд льгот в получении образования, оказании медицинской помощи и предоставлении кредитных каникул.

Накануне Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве. По словам градоначальника, в боевых действиях участвуют несколько тысяч добровольцев из столицы.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

