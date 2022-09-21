Собянин принял решение об установлении дополнительных выплат для мобилизованных в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

Градоначальник добавил, что в боевых действиях участвуют несколько тысяч добровольцев из столицы. Он также заявил о комплектации трех батальонов – "Донского", "Георгиевского" и "Маршала Катукова". Мэр города подчеркнул, что решил принять дополнительные меры материальной поддержки добровольцев и их семей.

Собянин напомнил, что Москва продолжает восстанавливать Донецк и Луганск, и выразил надежду, что скоро они войдут в "российскую семью".

Мэр города подчеркнул, что в зоне спецоперации против России воюют страны НАТО. По его словам, на Украину идет поток западного оружия, специалистов и наемников.

"Делается все, чтобы задушить Россию и экономическими санкциями. В этих условиях считаю указ президента о частичной мобилизации вынужденным, но своевременным и, безусловно, необходимым", – написал Собянин.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

