Песков призвал дождаться разъяснений по выезду за границу подлежащим частичной мобилизации

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Российские власти представят разъяснения о порядке и условиях выезда за границу для граждан, подлежащих частичной военной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля затруднился ответить на вопрос, было ли принято решение о закрытии границ для данной категории россиян.

"Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующем законе, поэтому давайте мы чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет", – сказал Песков.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

