"Аэрофлот" и S7 Airlines не будут ограничивать продажу билетов из-за мобилизации в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Авиакомпании группы "Аэрофлот" не будут вводить никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации, которая была объявлена в стране Владимиром Путиным в среду, 21 сентября.

Отмечается, что в эту группу входят также авиакомпании "Россия" и "Победа".

"Авиакомпании группы "Аэрофлот" работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет", – передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.

В свою очередь, представители S7 Airlines также отметили, что не планируют вводить какие-либо ограничения на продажу билетов за границу.

Ранее в Минцифры заявили, что в рамках частичной мобилизации электронные повестки не будут отправляться через портал госуслуг. Там также отметили отсутствие необходимой законодательной базы для подобных действий.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По словам Владимира Путина, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

